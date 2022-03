Geburtstagsparty zum Fünfjährigen : Die Duisdorfer Funken feiern

Lutz Persch und andere wollen die Gründung der KG Duisdorfer Funken vor fünf Jahren feiern. Tickets gibt es in der Geschäftsstelle. Foto: Stefan Knopp

Duisdorf Die Duisdorfer KG feiert wird fünf Jahre alt, die Geburtstagsparty steigt am 26. März. Präsident Lutz Persch stellte auch weitere Termine in diesem Jahr vor.



Manchmal scheint es, als ginge im Karneval nichts ohne Bierlaune. Aus einer solchen heraus sind schon diverse Karnevalsgesellschaften gegründet worden, die Duisdorfer Funken reihen sich ein. Die KG ist jetzt fünf Jahre alt geworden, das sollte eigentlich am vergangenen Wochenende gefeiert werden. Die Jubiläums-Party wurde aber coronabedingt auf den 26. März verschoben – eine Entscheidung, die laut dem Präsidenten und Literaten Lutz Persch schon vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine gefallen war und deshalb damit nichts zu tun hatte.

Er war 2017 mit Aloys Zapp und anderen als Duisdorfer Karnevalsfreunde im Bonner Rosenmontagszug mitgegangen. Danach kam eben die besagte Bierlaune auf, und man beschloss, in Duisdorf einen Karnevalsverein zu gründen. „Die eigentliche Zielsetzung war, der legendären Herrensitzung, die Toni Mai damals durchgeführt hatte, wieder Leben einzuhauchen“, so Persch. Weiterer Anlass war die regelmäßige Teilnahme am Rosenmontagszug. Die Herrensitzungen gibt es wieder, wenn auch längst nicht so, wie der in diesem Jahr verstorbene Mai sie in den 70ern und 80ern für den TKSV leitete. „Die Gürtellinie liegt heute moralisch etwas höher“, so Persch.

Im Gründungsjahr waren aber auch viele Frauen in den Verein eingetreten. „Die fragten mich: Und was ist mit uns?“, erzählt der Präsident, und er konstatiert: „Mädchen feiern ganz anders als wir.“ Also gab es bereits im ersten Jahr auch eine Mädchensitzung. Heute liegt die Mitgliederzahl bei rund 270 – „trotz Corona“, betont Persch.

Weitere Neuzugänge

Auch in den vergangenen zwei Jahren habe es Neuzugänge gegeben. Sorge, dass das inzwischen eingespielte Vereinsleben unter den Kontaktbeschränkungen leiden könnte, habe man nie gehabt. Der Vorstand schickte Weihnachts- und Ostergrüße an alle Funken, verteilte einen eigens entworfenen Corona-Orden und reizte veranstaltungstechnisch aus, was ging, um zu zeigen, „dass wir uns in dieser schwierigen Zeit die Mühe machen, die Mitglieder zufriedenzustellen“, so Persch. Dazu gehörte auch, dass man für sie eine Busfahrt zu einem LuPe-Event mit den Domstürmern außerhalb von Bonn organisierte.

Die KG Duisdorfer Funken profitiert natürlich davon, dass Persch als Metro-Betriebsleiter und Chef der LuPe-Eventagentur viele Kontakte zur Veranstaltungsbranche und zu Künstlern hat. Das sei richtig, sagt er, aber der Verein sei nicht nur er selbst. Ohne die Mitglieder würde vieles nicht gehen. Zum Beispiel die Organisation der Jubiläums-Party: Am Samstag, 26. März, geht es um 16.11 Uhr, los, auf dem Programm stehen unter anderem die Köbesse. Es gelten die 2G-plus-Regeln, vor der Halle wird eine Teststation eingerichtet.

Die nächsten Termine sind der Tanz in den Mai am 30. April in der Turnhalle der Laurentiusschule in Lessenich, ebenfalls 2G-plus mit Teststation, und das Vatertags-Familienfest am 26. Mai auf dem Duisdorfer Schickshof bei freiem Eintritt. Am 21. August findet die Funkenschiffstour auf dem Rhein mit der MS Godesia statt. Und die beiden Sitzungen der Duisdorfer Funken sind auch schon angesetzt: Die Herren feiern am 18., die Mädchen am 19. November in der Schmitthalle. Natürlich immer vorausgesetzt, dass die Coronapandemie dann nicht schon wieder dazwischenfunkt.