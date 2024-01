Christoph Schada von Borzyskowski Die fast vergessene Geschichte der Lengsdorfer Lehmziegel

Ein feierfreudiges Dorf hat sich unter dem Dach des Lengsdorfer Ortsfestausschusses versammelt. 19 Vereine bringt der Vorsitzende Christoph Schada von Borzyskowski in seinem mittlerweile 25. Amtsjahr unter einen Hut. Dass alles beim Alten bleiben soll, ist vielgehegter Wunsch. Aber es muss auch weitergehen. Also, was ist los in Lengsdorf, dem ältesten Stadtteil im kleinsten Stadtbezirk?, hat die GA-Redaktion Christoph Schada gefragt.