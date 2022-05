WDR-Sinfonieorchester an der Kettelerschule : Die „Ode an die Freude“ ist beim Nachwuchs in Dransdorf beliebt

Die „Ode an die Freude“ ist beim Nachwuchs in Dransdorf beliebt

Dransdorf Zwei Jahre später, als geplant kamen Musiker des WDR-Sinfonieorchesters an die Kettelerschule in Dransdorf, um den Kindern die Musik und das Leben Ludwig van Beethovens näher zu bringen.

Eins ist mal klar: Die Kinder der Kettelerschule in Dransdorf lieben die „Ode an die Freude“ von Meister Beethoven. Gleich dreimal wollten sie sie singen. Die vier Musiker des WDR-Sinfonieorchesters taten ihnen beim „Dackl-Konzert“ am Dienstag den Gefallen, denn die Grundschüler waren textsicher und es hörte sich einfach schön an.