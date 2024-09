Abschied von Helene „Leni“ Thelen Die Queen Mum des Endenicher Karnevals ist verstorben

Die Queen ist tot. Endenich trägt Trauer. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist Helene Thelen im Alter von 89 Jahren gestorben. Im Stadtteil war sie als Queen Mum bekannt, von Endenichs karnevalistischem „Hochadel“ war schon mal die Rede, aber vielleicht am besten bekannt war sie als „et Leni“. Zu Hause war Leni Thelen in der Endenicher Straße. Wer etwas brauchte oder etwas loswerden wollte, kam zu ihr. Und Leni Thelen half oder hörte zu.