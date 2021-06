Ausstellung in der Waldau : Die Schönheit der Insekten in Bildern

Venusberg Die Bonner Künstlerin Sandra Ney stellt derzeit im Haus der Natur ihre Werke aus. Sie hofft, dass Besucher ihre Angst ablegen.

Wenn andere wild und panisch um sich schlagen und Angst vor Stichen oder Bissen haben, schaut Sandra Ney erst recht ganz genau hin: Insekten faszinieren die Bonner Künstlerin und Wissenschaftlerin schon seit Jahren. „Es sind so besondere Wesen. Sie sind filigran und zart, aber dennoch stark und robust“, sagt sie. Mit ihren feinen Beinen, schimmernden Flügeln und teils reflektierenden Körpern nehmen sie für Ney schon immer eine ganz besondere Stellung in der Natur ein. Daher hat sie ihren Lieblingstieren jetzt eine eigene Ausstellung gewidmet.

Auseinandersetzung mit Mythen und Sagen

Unter dem Thema „Faszination Insekten – Im Alltag, in Mythen, Sagen und eigenen Geschichten“ präsentiert sie derzeit 16 teils großformatige Bilder in einer Ausstellung im Haus der Natur auf dem Venusberg. Dabei setzt sie sich in ihren Werken mit keltischen und schamanischen Mythen und Sagen auseinander, in denen Insekten eine zentrale Rolle spielen.