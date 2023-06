Neue Wege in der Architektur Die schönste Kita aus Kindersicht

Die Aufgabe lautete, einen Ersatzbau auf dem Gelände der Finkenhofschule durch eine neue viergruppige Kita zu ersetzen, die das Außengelände der Grundschule auch mit nutzt und so das Gebäudeensemble ergänzt. Die Studierenden besichtigten das Areal und sprachen auch mit den Erzieherinnen der bestehenden Kita am Finkenhof, die etwas abseits der Schule liegt. Dann ging es ans Planen, wobei sie sich auf das Gebäude und die Innenräume konzentrierten. „Die Studierenden haben geweitete und multifunktional nutzbare Flure eingeplant“, so Vogel. Eine Idee war, einen geräumigen Eingangsbereich zu schaffen, und mehrere Entwürfe beinhalten auch Sitztreppen in den Gebäuden. Bei den Räumen habe man die Sonneneinstrahlung mit eingeplant, sagt Student Milosz Hain.