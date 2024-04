Maibräuche im Rheinland Die Versteigerung von Frauen war schon früher umstritten

Veranstaltungen zum 1. Mai

Bei verschiedenen Veranstaltungen in Bonn und der Region wird in den kommenden Tagen der Mai gefeiert. Hier eine Auswahl aus Hardtberg und dem Bonner Westen für Dienstag, 30. April:

Zusammen mit der Löschgruppe Endenich der Freiwillige Feuerwehr Bonn und dem Endenicher Chor „Amici Cantandi“ veranstaltet der Ortsausschuss Bonn-Endenich sein traditionelles Maiansingen mit Aufstellung des Maibaums ab 18.30 Uhr in der Endenicher Burg.

Vor dem Heimatmuseum in Lengsdorf, Hauptstraße 16, wird ab 19 Uhr der Mai mit dem Aufstellen des Maibaumes und Liedern des Cäcilienchors Lengsdorf begrüßt und die Verlängerung der Lengsdorfer Maikönigin Laura Sophie Brux gefeiert. Die Bewirtung kommt vom Heimat- und Verschönerungsverein.

DJ Kilian legt am letzten Aprilabend auf Einladung der Freiwilligen Feuerwehr Duisdorf ab 19 Uhr in der Duisdorfer Feuerwache, Am Burgweiher 47-49, auf. Mit dabei ist der Spielmannszug Rot Weiß. Auf die Feiernde warten Foodtrucks und einige Überraschungen.

In der Mehrzweckhalle der Laurentiusschule in Lessenich, Meßdorfer Straße 340, spielt ab 19 Uhr die vierköpfigen Partyband „De Schlingele“ zum Tanz in den Mai. Der Ortsausschuss Lessenich-Messdorf arbeitet mit LuPe Events zusammen. Tickets gibt es im Vorverkauf bei Bonnticket 10 Euro, an der Abendkasse für 15 Euro.