Trendsport Bouldern Die Warteliste für Bonner Boulderwillige ist lang

Auch Leistungssportler kommen beim Bouldern auf ihre Kosten. „Es kann ein achtsamer Spaziergang oder richtiges Kasteien sein“, sagt Hartung. Manche seien fünfmal die Woche in der Halle, trainierten gezielt für einen ganz bestimmten Felsen in der Natur, passten ihre Ernährung auf ihr Training an und führen so oft wie möglich ins weltweit bekannte Bouldergebiet – Fontainebleau in Frankreich. Auch Hartung war schon dort. „Manchmal denke ich mir: Ich könnte auch mal was anderes machen, aber dann lande ich doch wieder an der Wand“, sagt der Boulderer.