Bonner Schüler bei KiKa im Fernsehen : Die Welt ein bisschen besser machen

Soziales Engagement am Helmholtz-Gymnasium : Duisdorfer Schüler wollen die Welt verbessern Sie haben geholfen, eine Schule in Ghana aufzubauen. Zuletzt unterstützten die Schüler der „Weltverbesserer AG“ des Helmholtz-Gymnasiums Flutopfer an der Ahr. Für ihr Engagement sind die Schüler kürzlich belohnt worden.