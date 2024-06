Selbstgebasteltes und Kurioses Diese verrückten Sachen findet man auf dem Lessenicher Flohmarkt

Überwiegend machten Leute im Wohngebiet zwischen Grundschule und Burgweg mit, weiter Richtung Dransdorf gab es anders als früher keine Stände mehr. An mehreren Standorten, die man auf der Homepage zum Trödelmarkt angezeigt bekam, hatten sich Familien zusammengetan, statt jeder für sich in den eigenen Hauseingängen zu stehen. Auch Mitorganisatorin Sigrid Kleine-Wiskott hatte ihren Stand bei Bekannten aufgeschlagen und nicht mehr vor der eigenen Haustür. Sie war zufrieden. „Es sind vielleicht ein bisschen weniger Stände“, sagte sie. Aber es komme viel Kundschaft vorbei, Sonnenschein sei Dank. Sie hatte mit anderen den Lessenicher Flohmarkt ins Leben gerufen: Nachdem sie den in Endenich besucht hatte – der passenderweise auch an diesem Wochenende stattfand, und zwar am Sonntag –, sei sie überzeugt gewesen, das auch in Lessenich auf die Beine stellen zu können.