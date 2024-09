Nach Wegfall von Parkplätzen Dieser Vorschlag soll die Parksituation in Endenich entspannen

Der Parkplatz am Sportpark Endenich soll Abhilfe schaffen. Das könnte sich zumindest Thomas Fahrenholtz vorstellen, der für die CDU in der Bonner Bezirksvertretung sitzt. Auf dem Parkplatz könnten Anwohner ihre Autos abstellen, argumentiert der Politiker in einem Antrag. Denn „mit der Einrichtung von Fahrradstraßen in der Röckumstraße und im Flodelingsweg sind sehr viele Parkplätze in Endenich entfallen.“