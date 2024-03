Die Rückkehr der Currywurst Dieses Bonner Paar könnte die Hirzmann-Lücke füllen

Als sich die Gelegenheit bot, zögerte Stephan Sieger nicht lang. Schon Monate zuvor hatte er seine Nachbarin angesprochen: „Falls du mal aufhören solltest, sag Bescheid.“ Anfang des Jahres war es dann so weit. Die Friseurin zog aus der einen Hälfte des Pavillons am Schieffelingsweg in Duisdorf aus. Für Sieger, der in der anderen einen Kiosk betreibt, die Möglichkeit seinen Laden zu erweitern.