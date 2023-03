Leerstehende Immobilie in Ippendorf Wie passiert mit der ehemaligen Diplomatenschule?

Ippendorf · Vor zwei Jahren hat der Zoll angekündigt, in dem seit über 15 Jahren leerstehenden Gebäude in Bonn-Ippendorf eine Ausbildungsstätte einzurichten. Was wurde aus dem Plan?

27.03.2023, 15:55 Uhr

Von 1973 bis 2006 war die Diplomatenschule in Ippendorf Ausbildungsstandort des Auswärtigen Amts. Seither steht der Gebäudekomplex leer. Foto: Benjamin Westhoff

Von Jutta Specht

Abgetakelt, menschenleer – das ist der Zustand einiger Bonner Immobilien, die der Bund nach dem Regierungsumzug nach Berlin 1999 hinterlassen hat. Die ehemalige Diplomatenschule in Ippendorf gehört dazu. Die Liegenschaft am Gudenauer Weg haben damalige Regierungen den Steuerzahler einiges kosten lassen. Und sie hatte glanzvolle Zeiten – bis 2006. Seither steht sie leer. Daher wurde der Plan des Zolls, dort ein Aus- und Fortbildungszentrum für die Zollverwaltung zu errichten, allgemein begrüßt.