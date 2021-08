Fliegende Scheiben im Derletal : Discgolf-Anlage nach vier Jahren endlich eröffnet

Der Verein Bonnsai-Frisbeesport Bonn hat seine Discgolf-Anlage offiziell eingeweiht. Künftig will man im Derletal auch Tuniere ausrichten. Ein Scheibenverleih soll in das Hardtbergbad kommen.

Dank an Unterstützer in den Gremien

„Großer Dank gebührt auch all den Unterstützern, die seit 2016 ausdauernden Einsatz gezeigt haben“, sagte Lenz. Darunter Christos Katzidis (CDU), der das Anliegen zu einer solchen Attraktion bei der Bezirksvertretung Hardtberg eingebracht hatte. Zusätzliche Unterstützung gab es vom Leiter des Sport- und Bäderamtes, Stefan Günther, der in seiner früheren Station in Bielefeld die Installation einer Discgolf-Anlage begleitet hatte. „Niemand in der Bonner Verwaltung kannte diese Sportart damals und ich habe dann mein Wissen mit eingebracht und wir konnten das Vorhaben relativ schnell auf den Weg bringen“, berichtete der Amtsleiter.