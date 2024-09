Ungewöhnliche Sportart So läuft das erste Discgolf-Serienturnier ab

Es gibt inzwischen so viele olympische Disziplinen, die aus Nischen-Sportarten hervorgegangen sind – man denke an Klettern und Skaten. Warum nicht auch mal Discgolf? Severin Hövel könnte sich das gut vorstellen, alleine schon wegen der schönen und abwechslungsreichen Landschaften in Wald und Feld. „In Neuseeland spielt man zwischen Farn, in Kalifornien hängen Lianen von den Bäumen“, erzählt der Discgolfer vom Verein Bonnsai Frisbeesport. Wer weiß, vielleicht ergibt sich das ja in der Zukunft mal. Bis dahin wird eben in heimischer Kulisse gespielt: Am Sonntag, 29. September, startet das dritte offizielle Turnier im Derletal und auf dem Außengelände des Hardtbergbades. Zuschauen erwünscht!