Wieder Leben im Ort : Dransdorf feiert endlich wieder

Erinnerung and Dorffest 2018: Wilfried Klein (l.) und Stephan Eickschen schlagen das Fass an. Foto: Stefan Knopp/Stefan (FM) Knopp

Dransdorf Zwei Jahre lang hat Corona das Dorfleben in Dransdorf lahmgelegt, jetzt endlich soll es wieder mit kleinen Schritten in Richtung Normalität gehen: Für kommenden Samstag, 3. September, lädt der Ortsausschuss erstmals wieder zum traditionellen Dorffest ein.



Das Dorffest in Dransdorf findet allerdings nicht im üblichen Rahmen statt. „Angesichts der nicht vorhersehbaren Pandemieentwicklung und der Frage, wie gut ein Fest nach zwei Jahren Pause wieder angenommen wird, findet das Dorffest dieses Jahr nur am Samstag statt“, erklärt Christian Borger. Zwischen 15 und 22 Uhr sind alle Bewohner des Orts eingeladen, endlich wieder zusammen zu feiern und gemeinsam ein paar gesellige Stunden zu verbringen. Neu ist allerdings auch der Veranstaltungsort. Nicht wie üblich an der Dransdorfer Burg, sondern auf dem Kettelerplatz wird es diesmal rund gehen.

Schon bei der Organisation hat Borger festgestellt, dass sich viele freuen, wenn man sich endlich wieder mit anderen aus dem Ort treffen und gemeinsam Zeit verbringen können. Die Kamelleparty im Karneval 2022 war das letzte Großevent in Dransdorf. „Wir haben lange überlegt, ob wir nach dieser großen Unterbrechung alle mit ins Boot ziehen können. Aber am Ende sind wir überrascht, wie viel Unterstützung wir bekommen haben“, so der Sprecher des Ortsausschusses. „Sowohl von den Vereinen als auch von den Geschäftsleuten aus dem Ort.“

Vereine machen mit

Mit dabei sind die Große Dransdorfer Karnevals-Gesellschaft (GDKG), der Stadtteilverein Dransdorf, die Prinzengarde sowie der TuS Dransdorf. Zudem wirbt eine Initiative dafür, Patenschaften für ältere Bürger im Ort zu übernehmen.

Kinder und Erwachsene kommen am kommenden Samstag gleichermaßen auf ihre Kosten. Während sich die kleinen Besucher bei Karussellfahrten, auf einer Hüpfburg oder beim Puppentheater Papperlapupp amüsieren, gibt es für die Erwachsenen jede Menge musikalische Unterhaltung. So heißen DJ Manuel sowie De Muttkrate den Besuchern in Dransdorf ordentlich ein, bevor dann „Jedöns“ ab 20.30 Uhr für ordentlich Stimmung sorgt.

Gastronomen kümmern sich ums Essen

Gastronomisch geht der Ortsausschuss beim ersten Dorffest nach zwei Jahren ebenfalls neue Wege. Einige Gastronomen aus dem Ort haben zugesagt, sich ums Essen für die Gäste zu kümmern. Wer lieber etwas Süßes genießen will, ist beim Kuchenbuffet richtig: Der Ortsausschuss sorgt für Kaffee sowie kalte Getränke, mehrere Privatleute sowie zwei Bäckereien bringen Kuchen und Gebäck.