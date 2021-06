Steuerhinterziehung, Veruntreuung und illegaler Aufenthalt : Drei Festnahmen nach Razzia in Bonn

Bonn Der Zoll ermittelt gegen einen Restaurantinhaber aufgrund des Verdachts des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt, der Steuerhinterziehung und der Beihilfe zum illegalen Aufenthalt. Bei den Durchsuchungen stießen die Beamten unter anderem auf unwürdige Lebensbedingungen.

Bei Razzien hat der Zoll am Mittwoch drei Personen festgenommen. Das teilte das Hauptzollamt Aachen am Montag mit und verwies auf laufende Ermittlungen gegen einen Gastronomen – unter anderem wegen Beihilfe zu illegalem Aufenthalt. Wie ein Sprecher des Zolls auf GA-Anfrage erläuterte, hätten zwei der Festgenommen nach bisherigem Ermittlungsstand keine gültige Aufenthaltserlaubnis für Deutschland. Die aus Vietnam stammenden Personen, eine von minderjährig, wurden demnach von den Beamten bei der Durchsuchung eines Restaurants im Stadtteil Hardtberg in Gewahrsam genommen. Eine dritte Person sei bei der Durchsuchung einer Wohnung auf dem Brüser Berg verhaftet worden.

Mit der Aktion, an der 28 Zöllner beteiligt waren, vollstreckten die Beamten nach eigenen Angaben mehrere Durchsuchungsbeschlüsse in Düren, Düsseldorf und Bonn. Bei den Objekten handelte es sich laut Zoll um ein Restaurant in Düren, ein Buchhaltungsbüro in Düsseldorf sowie ein weiteres Restaurant und zwei Privatwohnungen in Bonn. Vorangegangen seien Ermittlungen gegen einen Restaurantinhaber, der im Verdacht stehe, Arbeitsentgelte vorenthalten und veruntreut, Steuern hinterzogen und Beihilfe zu illegalem Aufenthalt geleistet zu haben.