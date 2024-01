Lengdorfer Besonderheit Dreikönigstreffen an Bonns größter Freiluftkrippe

2009 war Lauterbach Vorsitzender des Trägervereins Vereinshaus Lengsdorf. Er machte sich Gedanken, wie der ungenutzte, weithin sichtbare Platz auf dem Vordach des Hauses für eine besondere Attraktion genutzt werden könnte – was ja wiederum ein guter Anlass für die Dorfgemeinschaft wäre, sich zu versammeln. Eine Krippenlandschaft würde passen, so das Ergebnis des Nachdenkens. Lauterbach und sein Freund Hamacher setzten die Idee zum ersten Advent 2009 in die Tat um. „Damals war es noch eine bescheidene Kulisse“ erinnert sich der Lengsdorfer und heutige Vereinsvize Daniel Winden. Die Figuren und eine kleine Krippe hatten die beiden mit einfachen Mitteln aus Holz gebastelt. So entstand zum Beispiel der Esel für Maria aus einer alten Holztür.