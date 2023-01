In Lengsdorf kehrt die Feierfreude zurück : Dreikönigstreffen an Bonns größter Freiluftkrippe

Die Freiluftkrippe steht am Bürgerhaus in Lengsdorf. Foto: Benjamin Westhoff

Lengsdorf Der Veranstaltungskalender der Lengsdorfer für das Jahr 2023 füllt sich. „Das Dorfleben kommt wieder in Gang“, sagt Christoph Schada von Borzyskowski, der Vorsitzende des Ortsfestausschusses, und gibt einen Ausblick.

Endlich – im Lengsdorfer Veranstaltungskalender stellt sich Normalität ein nach einer Zeit, in der das das gewohnte Dorfleben mit Festen und Veranstaltungen ausgesetzt war. Die 19 Vereine unter dem Dach des Ortsfestausschusses (OFA) stecken voller Tatendrang. Daher wirkte der Tagesordnungspunkt „Termine 2023“ bei der Jahreshauptversammlung wie der Silberstreif am Horizont.

Erster Termin im Lengsdorfer Kalender ist das Dreikönigstreffen am Freitag, 6. Januar, um 18 Uhr an Bonns größter Freilichtkrippe am Bürgerhaus. Die Szenerie hat klein angefangen 2008; jedes Jahr haben Manfred Hamacher und Heinz Lauterbach ein weiteres Detail hinzugefügt. Diesmal sind Josef und Maria samt Nachwuchs in einem neugebauten Stall untergekommen. Die Sternsinger wollen ihnen an der Krippe ihre Aufwartung machen. Außerdem spielt der Drehorgel-Onkel Fuss auf. Die Veranstalter reichen Speisen und Getränke, „zu zivilen Preisen“, wie der OFA-Vorsitzende Christoph Schada von Borzyskowski verspricht.