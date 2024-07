Politik schaltet sich ein Droht ein größerer Besucherandrang im afghanischen Konsulat?

Der GA-Bericht über die Bauarbeiten auf dem Gelände des Afghanischen Konsulats in Ückesdorf haben für viel Wirbel in der Politik gesorgt. Sowohl die CDU als auch Bürgerbund haben das Thema jetzt auf die Tagesordnung der nächsten Ratssitzung und der Bezirksvertretung im August gesetzt. Dabei wollen die Kommunalpolitiker wissen, ob die Verwaltung in die Baupläne eingeweiht ist und ob es entsprechende Genehmigungen gibt. Denn was mitten in Ückesdorf derzeit genau gebaut wird, weiß offenbar niemand. Der Blick von der Straße auf das Grundstück ist durch einen hohen Sichtzaun versperrt. Lediglich von einem Fußweg, der sich etwas abseits parallel zu den Grundstücken schlängelt, ist zwischen Zaunstreben ein massiver Rohbau zu erkennen.