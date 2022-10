Porträt von Julio Baterista : Drummer aus Bonn spielt Konzerte an ungewöhnlichen Orten

WDR zeichnet Festival in der Harmonie auf : Diese Männer lassen das Crossroads nach Rock‘n‘Roll aussehen In der Harmonie in Endenich findet derzeit das Crossroads-Festival statt. Gregor Gaeb ist einer der Männer, die dafür sorgen, dass es nicht nur nach Rock klingt, sondern auch so aussieht. Nervös ist er bei der Produktion nicht, anders als bei der mit US-Präsident Barack Obama.