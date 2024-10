Bonnerinnen über Rassismus „Du bist nicht deutsch“

Duisdorf · Die Bonnerinnen Vanessa und Vivian Ceraceanu sind in Deutschland geboren und aufgewachsen. Am eigenen Leib und in ihrem Umfeld haben sie schon Rassismus erfahren. Für sie ein Grund, sich im Projekt „Champs – Für Demokratie und Menschenrechte“ einzusetzen.

01.10.2024 , 12:00 Uhr

Vanessa Ceraceanu (links) und ihre Schwester Vivian engagieren sich im Projekt Champs. Foto: Meike Böschemeyer

Von Dennis Scherer