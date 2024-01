Baumkonzept in Bonn 40 Parkplätze in Bonn fallen für neue Bäume weg

Neu-Duisdorf hat laut Analyse den größten Bedarf an neuen Straßenbäumen. An der Augustinusstraße werden sechs Bäume, in der Gellertstraße vier, an der Gottfried-Kinkel-Straße fünf, an der Straße Hinter Aue acht Bäume, Im Ringelsacker drei, an der Köslinstraße sieben Bäume, der Ludwig-Richter-Straße ein Baum und die Matthäistraße acht Bäume gepflanzt.