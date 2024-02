Kunden beschweren sich bei der Bahn Am Duisdorfer Bahnhof sind immer die Lampen an

Die Sonne geht auf, die Straßenlaternen gehen aus, so sollte es sein. Am Duisdorfer Bahnhof leuchten die Laternen auch den lieben langen Tag weiter, und das mindestens seit schon Weihnachten, hat Leserin Sylvia Hutter bemerkt. Das ärgert sie, und diesem Ärger hat sie in einem Brief an den Kundendialog der Deutschen Bahn Luft gemacht, den sie auch dem GA zur Verfügung gestellt hat.