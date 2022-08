Erneute Beschwerde über Bonnorange : Worauf beim Füllen und Rausstellen von Mülltonnen zu achten ist

Duisdorf Ein weiterer Duisdorfer beschwert sich über den Service von Bonnorange. Aufreger sind nicht geleerte Tonnen und ärgerliche Gespräche mit dem Kundenservice. Der Entsorger hält dagegen und weist darauf hin, was beim Rausstellen der Tonnen zu beachten ist.

Kein Einzelfall sei nach Erfahrung eines GA-Lesers, dass Mülltonnen vom Entsorgungsunternehmen Bonnorange nicht geleert werden. Kürzlich hatte sich ein Anwohner der Heerstraße beschwert, dass die Tonnen vor dem Haus nicht geleert wurden. Gleiches berichtet jetzt ein Anwohner der Rochusstraße. Die Tonne sei nicht überfüllt gewesen, was in der Regel ein Grund für die Müllwerker ist, sie unberücksichtigt zu lassen. Es habe auch kein diesbezüglicher Hinweis am Gefäß geklebt. Was den Mann aber vor allem aufregt, seien „recht unerfreuliche“ Telefonate, seine Mail, die unbeantwortet blieb und eine Zusage für die Leerung, die jedoch nicht eingehalten wurde. Mittlerweile ist die Tonne geleert, aber der Ärger nicht verflogen.