Händler in Duisdorfer Einkaufszone „Mit Tee alleine könnte ich die Miete nicht zahlen“

Duisdorf · Einen Umsatzrückgang, wie es eine Statistik des Landesamtes dem NRW-Einzelhandel für 2023 bescheinigt, können einige befragte Händler an der Rochusstraße in Duisdorf für ihr Geschäft nicht bestätigen. Sie stören sich dafür an anderen Dingen.

12.03.2024 , 15:00 Uhr

Anja Diehl holt einen Tee aus ihrem Sortiment. Über 200 Sorten bietet sie an. Foto: Benjamin Westhoff

Von Maike Velden