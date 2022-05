Schützenfest in Duisdorf : Duisdorf hat einen neuen Schützenkönig

Schützenfest in Duisdorf

Duisdorf Vier Bewerber traten beim Königsschießen der Duisdorfer Hubertusschützen an. Beim 44. Schuss fiel die Entscheidung. Dieter Augustintschitsch ist Schützenkönig.

Er wird es wohl gewollt haben und hatte es im Visier, sonst hätte Dieter Augustintschitsch nicht auf den Rumpf des Königsvogels geschossen. Aber der zweite Brudermeister der Duisdorfer Hubertusschützen erweckte am vergangenen Samstagabend, nachdem er mit dem 44. Schuss den Vogel vom Hochstand geschossen hatte, zunächst den Eindruck, als wäre ihm die Konsequenz eigentlich gar nicht so recht. Denn Augustintschitsch weiß, was auf ihn zukommt. Er war bereits dreimal Duisdorfer Schützenkönig.