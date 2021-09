Ersatzprogramm in der Corona-Pandemie : Was statt der Duisdorfer Kirmes geplant ist

Die Duisdorfer Kirmes kann in diesem Jahr nicht stattfinden. Foto: Horst Müller

Duisdorf Die Duisdorfer Kirmes fällt in diesem Jahr aus. Deshalb will der Ortsfestausschuss ein Ersatzprogramm auf die Beine stellen. Einige Tradtionen können doch noch stattfinden.



Eigentlich würde jetzt der Duft von gebrannten Mandeln über der Rochusstraße liegen und von den Karussells würde laute Musik zu hören sein. Eigentlich. Doch seit Ausbruch der Pandemie hat sich das Leben komplett verändert. Davon sind auch die Vereine betroffen. Die Duisdorfer Kirmes, die seit Jahrzehnten Anfang September gefeiert wird, musste – wie so viele Veranstaltungen – coronabedingt abgesagt werden. Dennoch will der Ortsfestausschuss dieses traditionelle Fest nicht komplett aus dem Kalender streichen. „Wie feiern in diesem Jahr eben einfach mal anders“, sagt Bernd Schmidt, der Vorsitzende des Ortsfestausausschusses.

Zwar wird es weder ein „Hahneköppen“ noch ein Frühschoppen geben. Trotzdem will der Verein eine Art „Kirmes light“ durchführen. So wird es einen gemeinsamen Gottesdienst, eine Kranzniederlegung am Ehrenmal sowie einen Köttzug durch die Straßen des Orts geben. „Wichtig ist allerdings, dass wir bei allen Aktionen strikt auf die Einhaltung der 3-G-Regeln achten“, betont Schmidt.

Der gemeinsame Gottesdienst findet am Sonntag, 5. September, um 10 Uhr in der Kirche St. Augustinus (Gottfried-Kinkel-Straße) statt. Alle Besucher müssen während der Messe an ihrem Platz eine FFP-2 Maske tragen. Der Altarraum ist so groß, dass Fahnenabordnungen der Duisdorfer Vereine unter Einhaltung der Abstandsregeln aufmarschieren können.

In einer Prozession ziehen die Duisdorfer anschließend von der Kirche zum Ehrenmal am Alten Friedhof. Dort wird zum Gedenken an die Verstorbenen und Opfer der Pandemie sowie der schrecklichen Hochwasserkatastrophe ein Kranz niedergelegt.

Köttzug soll erhalten bleiben

Auch die Tradition des Köttzugs soll erhalten bleiben. Sowohl am Samstag (4. September) als auch am Montag (6. September) zieht der Ortsfestausschuss mit Musik und Fahnen durch die Straßen, um Geld zu sammeln. Treffpunkt ist am Samstag um 10 Uhr am Europaplatz. Am Montag formiert sich die Truppe um 14.45 Uhr vor dem Wilhelmine-Lübke-Haus. Gegen 19.30 Uhr endet das Ereignis auf dem Europaplatz. Mit dem Köttzug soll Geld für den „Nachmittag der Duisdorfer Seniorinnen und Senioren“ (für den 4. Dezember geplant) gesammelt werden. Außerdem wollen die ortsansässigen Vereine in diesem Jahr einen Teil der Spenden den Flutopfern an Ahr und Swist zur Verfügung stellen.

Und welches Schicksal wartet in diesem Jahr auf den „Zacheies“? Normalerweise wird er am Ende des Kirmeswochenendes auf dem Europaplatz verbrannt. Traditionell erfolgt vor der Verbrennung die Gerichtsverhandlung, bei der er sich für verschiedene Vergehen (Esel angefahren, Schild abgebrannt, Wasser im Schützenhaus umgeleitet) verantworten muss. In diesem zweiten Corona-Jahr muss sich jedoch selbst der Kirmesmann an die geltenden Kontaktbeschränkungen halten. Daher bleibt der „Zacheies“ für ein weiteres Jahr in Quarantäne und darf erst zur nächsten Kirmes wieder nach draußen. Dann wird er aber wahrscheinlich vergeblich auf Gnade hoffen können und seine gerechte Strafe erhalten.