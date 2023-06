Seltener Einblick Diese Bonnerin hat einen wunderschönen Garten

Wer an Gudrun Scherbarts Haustür klingeln möchte, der schreitet unter einem grün-rosa Rosenbogen und durch einen verwinkelten, wuscheligen Garten. Schade, als Gudrun Scherbart im Rahmen der Aktion „Offene Gartenpforte Rheinland” ihr grünes Idyll ein Wochenende im Mai für Naturfreunde geöffnet hatte, da blühte noch keiner der Rosenbögen, die sonst um diese Zeit in voller Pracht stehen. Nichtsdestotrotz hatte sie fünf Besucher in ihrem Garten zu Gast, die über die Kräuter staunten, die Scherbart in ihrem Garten wachsen lässt. „Ein Ehepaar ist drei Stunden lang geblieben. Es fand meinen Garten so schön, dass es gar nicht mehr gehen wollte”, freut sie sich über die Begegnung.