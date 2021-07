Duisdorfer Schützen sagen Wettbewerbe ab : Schützenhaus im Derletal steht unter Wasser

Duisdorf Den entstandenen Sachschaden schätzt der 2. Brudermeister auf 60.000 Euro. Die Vereinsmitglieder können dem Schießsport bis auf Weiteres nicht nachgehen und haben sich von allen Wettbewerben abgemeldet.

Der Starkregen am vergangenen Mittwoch hat die Duisdorfer Schützen schwer getroffen. Unmengen von Wasser sollen den Fußweg des Derletals hinabgelaufen sein und sich zu einen reißenden Fluss geformt haben, berichtet Dieter Augustintschitsch, 2. Brudermeister der Duisdorfer Schützen. Mitglieder, die zeitnah, beunruhigt durch den anhaltenden Regen, am Vereinshaus eintrafen, kamen und mussten mit ansehen, wie das Wasser bereits in den Keller lief. „Da das Schützenhaus an dem Weg steht, lief das Wasser auch dort hinein. Über die außenliegende Schießbahn und durch die Kellerfenster des Hauses fand das Wasser den Weg ins Haus“, schildert Augustintschitsch.

Das Wasser sei schnell angestiegen, sodass wichtige Dinge nicht mehr gerettet werden konnten. „Das Wasser stand rund zwei Meter hoch in der gesamten Schießanlage. Ein Betreten der Kellerräume war nicht mehr möglich. Geräte, Werkraum, Waffentresore, Archiv und Möbel standen vollständig unter Wasser.“ Zur selben Zeit stürzte ein Baum des Stadtwaldes in Richtung Parkplatz und begrub drei Autos der herangeeilten Vereinsmitgliedern.

Bürger spenden 6,2 Millionen an Landesregierung in Rheinland-Pfalz

Unwetter-Katastrophe in der Region : Bürger spenden 6,2 Millionen an Landesregierung in Rheinland-Pfalz

Der Löschzug der freiwilligen Lengsdorfer Feuerwehr traf anschließend gegen 20 Uhr am Vereinshaus ein und musste zunächst den umgestürzten Baum zerlegen, damit das Einsatzfahrzeug in Stellung gebracht werden konnte. Da das Wasser trotz eifrigem Abpumpen weiter stieg, wurde ein weiterer Löschzug aus Mehlem angefordert, der über stärkere Pumpen verfügte. „Ab 22 Uhr bis in die frühen Morgenstunden wurde dann mit vereinten Kräften gearbeitet und gepumpt. Nach Mitternacht rückte das Deutsche Rote Kreuz an und versorgte die Einsatzkräfte mit Erbsensuppe und Bockwürstchen, was dankbar angenommen wurde“, berichtet Augustintschitsch.