Neues Zentrenmanagement in Duisdorf „Wunder waren in der kurzen Zeit nicht zu erwarten“

Erkenntnisse über die Lage in den Stadtbezirkszentren soll auch eine Bürgerbefragung bringen, die von der Verwaltung im vergangenen Sommer gestartet wurde. Es wurde einerseits nach der Nahversorgung andererseits nach der Attraktivität der Innenstädte gefragt. Laut Presseamt war der „Rücklauf gut“. An der Zentrenbefragung haben sich insgesamt 805 Bürger beteiligt, davon 157 zum Zentrum Duisdorf. Das Ergebnis ist allen Ämtern in der Verwaltung zugänglich, weil die Themen Einzelhandel wie auch Verkehr angesprochen sind. Ein Konzept ist in Arbeit. Dazu plant die Stadt Mitte 2024 Informationsveranstaltungen in den Stadtbezirken.