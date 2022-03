Duisdorf : Lehrschwimmbecken ist saniert

Duisdorf Vier Jahre musste die Derletalschule ohne Schwimmbad auskommen. Nun können Schüler es wieder nutzen.

Jutta Kaul leitete 15 Jahre lang die Derletalschule in Duidorf. Nun wurde sie emotional in den Ruhestand verabschiedet.

Nach 15 Jahren : Derletalschule verabschiedet Schulleiterin Jutta Kaul leitete 15 Jahre lang die Derletalschule in Duidorf. Nun wurde sie emotional in den Ruhestand verabschiedet.

Die Lösung fürs Problem: ein Fußmarsch

Die Lösung für das Problem sah dann folgendermaßen aus: Die Klassen mit den älteren Schülern machten sich zu Fuß auf ins Hardtbergbad – allerdings ein erheblicher Zeitaufwand. Für die Kinder im ersten Schuljahr sei die Strecke aber zu weit und Unterricht in der großen Schwimmhalle zu anstrengend, befand man. Die Kinder nutzen übergangsweise unregelmäßig das Therapiebecken in der Königin-Juliana-Schule. „Das ist auf Dauer kein Ersatz. Für unsere Förderschüler ist es wichtig, dass sie Bewegung haben“, sagte Schroeder-Burghoff seinerzeit. Sie habe das Gefühl, dass die Schule mit den Problemen alleingelassen werde. Betroffen von der Schließung waren aber nicht nur die Schüler, sondern auch der Schwimmclub Hardtberg, der das Becken an zwei Tagen in der Woche nachmittags nutzte. Diese Zeiten fielen ohne Ersatz weg.