Harmonisches Schmitteinander : Duisdorfer Mehrzweckhalle soll Toni Mais Namen tragen

Duisdorf Er war ein Duisdorfer Original. Toni Mai organisierte unter anderem mehr als 30 Jahre die Herrensitzungen in der Mehrzweckhalle an der Schmittstraße. Die solle nach ihm benannt werden, fordert ein Bürgerantrag. Die Politik stimmt zu. Allerdings gibt es ein Hindernis.

Mehr als 30 Jahre organisierte Mai zudem die Karnevalsfeiern der Arbeiterwohlfahrt (Awo), bei denen als Höhepunkt Bernd Stelter ohne Gage auftrat. Auf sein Konto gehen auch die Herrensitzungen des Turn- und Kraftsportvereins Duisdorf in der Halle an der Schmittstraße.

Schmitthalle war sein Wohnzimmer

„Die Halle war sein Wohnzimmer“, sagt Schmidt. Als junger Erwachsener sei er oft bei den Sitzungen gewesen. „Aber was mich am meisten beeindruckt hat, ist sein ehrenamtliches Engagement“, sagt er. „Der musste 97 werden, damit er alle Aufgaben erledigen konnte.“ Mai habe es verdient, dass die Halle seinen Namen trägt.

Die Verwaltung schreibt zu dem Vorschlag in einer Stellungnahme: Falls die Bezirksvertretung dem Bürgerantrag zustimme, werde sie das Anliegen in den Hauptausschuss geben, der darüber entscheidet. Sie weist aber darauf hin, dass der Rat bereits eine Liste mit Persönlichkeiten beschlossen hat, nach denen Einrichtungen, Straßen und Plätzen benannt werden sollen. Es gelte zudem, dass der Namensgeber mindestens ein Jahr verstorben seien muss. Schon in der Vergangenheit habe es Versuche gegeben, der Halle einen Namen zu geben. Was daran gescheitert sei, dass sich die Fraktionen nicht einigen konnten.

Das scheint nun anders zu sein. „Die SPD-Bezirksfraktion und ich begrüßen den Antrag“, teilt Dominik Loosen mit. „Der Benennung der ,Mehrzweckhalle an der Schmittstraße‘, umgangssprachlich ‚Schmitthalle‘, kann ich viel Positives abgewinnen, führt der Name Schmittstraße ja lediglich auf die ,Gasse an der Schmiede‘ zurück.“ Mai habe sich für die Menschen und Vereine in Duisdorf eingesetzt und in dieser Halle gewirkt.