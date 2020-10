Beliebte Veranstaltung : Duisdorfer Ortsfestausschuss sagt Adventsmarkt ab

Duisdorf Der Duisdorfer Ortsfestausschuss sieht sich wegen steigenden Infektionszahlen gezwungen, den Adventsmarkt Ende November abzusagen. Auch der „Tag der älteren Mitbürger“ in der Schmitthalle fällt aus.

Ebenso wie der Duisdorfer Adventsmarkt wird der Ortsfestausschuss Duisdorf erstmals seit mehr als 50 Jahren keinen „Tag der älteren Mitbürger“ in der Duisdorfer Schmitthalle ausrichten. „Die Gesundheit unserer älteren Duisdorferinnen und Duisdorfer liegt uns sehr am Herzen. Deswegen war es eine Vernunftsentscheidung“, sagt Schmidt. Bereits am Kirmessamstag und -montag konnte der obligatorische Köttzug, unter der Leitung von Jupp Klein, pandemiebedingt nicht stattfinden. In der Vergangenheit wurde das gesammelte Geld für die Durchführung des „Tag der älteren Mitbürger“ verwendet. „Wir blicken optimistisch in die Zukunft, sodass wir 2021 unser Weinfest, die Kirmes, den Tag der älteren Mitbürger und den Adventsmarkt wieder ausrichten können“, so Volker Stahl.