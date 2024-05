Das TiK wird 50 Trotz drei großer Krisen geht es zum Lachen noch in den Keller

Das einzige Theater in Bonn, für das es sich lohnt, „zum Lachen in den Keller“ zu gehen, wie es ein Zuschauer lobend im Gästebuch des Theater im Keller (TiK) hinterließ, feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Zumindest ist das richtig, wenn man von dem Jahr 1974 aus rechnet, in dem die bereits sieben Jahre zuvor ins Leben gerufene Theatergruppe von Lothar Zernott eine feste Spielstätte im Keller des heutigen Berufskollegs an der Rochusstraße beziehen konnte.