Zusammenstoß auf der Helmholtz-Straße E-Bike-Fahrerin bei Unfall verletzt

Einen Unfall zwischen einem Auto und einer E-Bike-Fahrerin hat es am Samstag in Duisdorf gegeben. Laut Polizeibericht zog sich die E-Bike-Fahrerin dabei eine Verletzung an der Schulter zu. Die 48-Jährige war gegen 19 Uhr auf der Helmholtzstraße in Richtung Rochusstraße unterwegs. Dabei nahm sie einem Auto die Vorfahrt, das von rechts aus dem Buchfinkenweg kam.