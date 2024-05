E-Mobilität in Bonn Das Dilemma dieser Ladesäule sorgt für Ärger

Eine Ladesäule, die seit ihrer Aufstellung im September des vergangenen Jahres nur in seltenen Fällen zu benutzen ist, ärgert den Anwohner Heiner Wolf. Gerne würde er seinem Sohn, der ihn des Öfteren mit seinem E-Fahrzeug besuchen kommt, die Möglichkeit zum Aufladen seines Fahrzeugs an der Ladesäule Weimarer Straße anbieten. „Ich krieg so eine Halskrause“, sagt Wolf, der nicht mit richtigem Namen in der Zeitung erscheinen möchte, und sich seit Monaten bemüht, die Stadt sowie auch die Stadtwerke Bonn (SWB) auf den Missstand aufmerksam zu machen.