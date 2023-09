Sanierung eines Nahversorgers Edeka in Röttgen wird nach Modernisierung wiedereröffnet

Die neue CO 2 -Kühltechnik sei effizienter. Auch da die Kühlregale nun alle mit Türen versehen seien. Des Weiteren wurde der Kundenlauf verändert, was heißt, dass die Regale nun anders aufgestellt sind. Außerdem sagt Schüren: „Wir haben einen Fokus auf frische Ware, heißt auf das, was täglich geliefert wird, gelegt“. Dazu gehören Gemüse und Obst, aber auch Käse und Fleisch und seit neuestem auch eine größere Auswahl an veganen Ersatzprodukten. Für all das sei nun mehr Platz eingeplant. Das ursprüngliche Sortiment sei trotzdem nicht geschmälert, da die neuen Regale nun etwas höher sind, so der Inhaber.