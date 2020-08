Spaziergänge mit Alteingesessenen : Ehemaliger Gastronom erzählt vom Wandel in Endenich

Unter den Pretiosen längst vergangener Tage zeigt Hans Nolden auf den Heringstopf, den Loki Schmidt so gerne bestellte. Foto: Stefan Hermes

Serie Endenich „Da, wo Endenich noch ein Bauerndorf war“: Der ehemalige Gastronom Hans Nolden erzählt bei einem Spaziergang durch den Ortsteil, wie sich Endenich entwickelt hat. Früher gab es dort 32 Landwirte.



Die Verabredung zum Spaziergang durch Endenich endet frühzeitig am „Stammplatz“ von Hans Nolden. Auch wenn sein gleichnamiges Gasthaus inzwischen in der vierten Generation von seiner Tochter Sabine Nehrkorn geführt wird, ist Nolden fast täglich dort in der Magdalenenstraße anzutreffen.

„Im Moment bin ich nicht ganz so gut zu Fuß“, sagt der 81-Jährige, der ansonsten blendend aussieht und soeben aus einem dreiwöchigen Urlaub von der holländischen Insel Ameland zurückgekehrt ist. „Ich habe wohl mit täglichen vierzehn bis sechzehn Stunden zu lange hinter dem Tresen gestanden“, sagt er. Von seinem Tisch aus, hat er nun jedoch auch sitzend alles ebenso gut im Blick, wie in seiner aktiven Zeit hinter dem Tresen.

Hans Nolden erinnert sich noch, wie die Straßenbahn vor dem Frohnhof eingleisig wurde. Foto: Stefan Hermes

Die Serie Spaziergänge mit Alteingesessenen Menschen, die schon immer in ihrem Ort gelebt haben, können Interessantes erzählen. Wie es früher war, und was sich verändert hat. Sie berichten bei einem Spaziergang durch ihre Heimat über Alltag, Nachbarschaft und Vereinsleben. Oftmals fördern die Erinnerungen erstaunliche Geschichten zutage. In loser Folge unternimmt die Redaktion Spaziergänge mit Alteingesessenen, die in ihrem Ort seit Geburt verwurzelt sind. spj

Auf die Frage, wohin er denn in Endenich zuerst führen würde, wenn er den Fuß vor die Türe setzte, sagt Nolden nach kurzer Überlegung, dass Endenich ja eigentlich keine Highlights habe. „Wichtig ist bei uns die Kirche im Dorf, die Endenicher Burg und dann geht‘s auch schon zum Kreuzberg hoch.“ Erst später kommt er auf die Kulturmeile mit Springmaus, Harmonie, Theater im Ballsaal und Rex-Kino zu sprechen, die heute meist zuerst genannt werden, wenn die Rede auf Endenich kommt. Doch Nolden setzt früher an.

Schweinemästereien sorgten für Gestank

„Da, wo Endenich noch ein Bauerndorf war“, beginnt er. Der im Zweiten Weltkrieg Geborene erinnert sich noch gut an die Felder, die heute dicht besiedelt sind. „Wenn man damals am Saal Faßbender (der heutigen „Harmonie“, Anm. d.Red.) geradeaus in die Felder ging“, fällt ihm ein, „da war ja nichts außer dem Bach.“

Mit dem Bau der Trinitatiskirche wuchs Anfang der 1950er Jahre auch die Siedlung um die heutige Brahmsstraße. Vor dieser Zeit muss es in Endenich noch fürchterlich gestunken haben. „Da konnte man hier nur mit zugehaltener Nase durchlaufen“, lacht Nolden. Der Grund dafür war in zwei Schweinemästereien zu finden, die sich zwischen Endenicher Bach und Röckumerstraße angesiedelt hatten. Von dort aus wurde für die weithin riechbare „Landluft“ in Endenich gesorgt. „Trotzdem war das jedoch kein Vergleich mit heutigen Mastbetrieben“, betont Nolden, „die hatten vielleicht an die hundert Schweine.“

Bis in den Krieg hinein habe es in Endenich noch 32 Landwirte gegeben: „Alles Kappes-Buren.“ Nach dem größten Betrieb ist heute der Von-Hymmen-Platz benannt. Die Familie der von Hymmens bewirtschafteten die Burg Endenich, die 1962 für 400000 Deutsche Mark in den Besitz der Stadt Bonn überging. Von der Burg ist allerdings schon seit ihrer Zerstörung im 17. Jahrhundert nichts mehr zu sehen. In der erhaltenen Vorburg sind heute die Stadtteilbibliothek, ein Veranstaltungsraum für Vereine, die Freiwillige Feuerwehr und eine Seniorenbegegnungsstätte untergebracht.

Gasthaus Nolden mit "Rosengarten" zu Anfang der 1950er Jahre. Foto: privat/Repro Stefan Hermes

Angela Merkel oder auch Loki Schmidt waren zu Gast

Der letzte Endenicher Bauer ist nun Josef Berg, der das Meßdorfer Feld bewirtschaftet, das in seiner vielteiligen Parzellierung noch auf die zahlreichen Bauern Endenichs zurückgeht. „Wenn Berg jetzt bald aufhört, wird das Kapitel der Endenicher Bauern geschlossen sein“, stellt Nolden fest.

Überhaupt habe sich Endenich durch die Hauptstadtwerdung Bonns dramatisch verändert, sagt der Gastwirt, der dadurch manche Prominenz in seinem Gasthaus empfangen konnte. Von Norbert Blüm über Angela Merkel und Klaus Töpfer bis hin zu Loki Schmidt, deren Vorliebe für seinen Heringstopf, dem gelernten Koch in bester Erinnerung geblieben ist. Endenich wurde in den Nachkriegsjahren durch die vielen Beamten immer jünger.

Er bewunderte seinen Vater Heinrich, der damals an jeden Tisch der oftmals alleinstehenden Neu-Bonner kam und für jeden die richtigen Worte fand. „Die fühlten sich wohl bei ihm“, fasst er zusammen. Es dürfte seinen Gästen bei dem Sohn nicht anders ergangen sein. Nolden bedauert, dass in Endenich – wie überall anderswo auch - die Vereine immer mehr überaltern. „Wir hatten mal drei Gesangsvereine und drei Schützenvereine in Endenich“, sagt Nolden, der eine gerahmte Urkunde hervorzieht, die seinen Beitritt in den Männergesangverein (MGV) „Sangesfreunde“ im Alter von nur vier Tagen belegt.

„In Anbetracht seiner Jugend wird ihm das Einschreibegeld gestundet“, heißt es in dem am 1. Januar 1939 ausgestellten Schriftstück des 1844 gegründeten Chors, der damit der älteste MGV Bonns sein dürfte. Bis heute ist Nolden dort, wie auch im Kirchenchor von Sankt Maria Magdalena, ein aktives Mitglied. Viele Vereine gebe es heute schon gar nicht mehr. Manche hätten bereits ein Durchschnittsalter ihrer Mitglieder von über 80 Jahren erreicht.

Der Pferdebrunnen stand früher inmitten einer Kreuzung

Nolden erinnert sich an die Zeiten, wo es noch den Athleten- oder auch einen Theaterverein gab, der in der Gaststätte Romes auftrat. „Auf den Trümmern der Gaststätte Romes (heute die St. Hubertus Apotheke) hatte man - ich glaube es war an Kirmes 1947 - eine Boxbude aufgestellt“, erinnert sich Nolden. „Theo Hardt - die Endenicher sagten der ‚ahle Dötz‘ - ehemaliger Amateurboxer, stieg in den Ring und hat an einem Abend die ganze Boxertruppe vermöbelt.“

Dort, wo heute die Volksbank zu finden ist, war vor dem Krieg noch die Schreinerei Vohsen. In Endenich erzählte man sich, dass der „Vohsens Tünn“ am Bachlauf (heute Brahmsstraße) mit dem Luftgewehr auf Ratten geschossen hatte. Daraufhin hatte der Jagdherr für Endenich ihn wegen Wilderei angezeigt, erzählt Nolden, dem beim „Rundgang im Sitzen“ die alten Bilder wieder vor Augen kommen: „Der Volksbank gegenüber steht seit ein paar Jahren wieder der Pferdebrunnen, der stand früher mitten auf der Kreuzung und die Straßenbahnschienen verliefen rechts und links daran vorbei. Ich erinnere mich noch gut daran, dass die Schienen bis an den damaligen Fronhof, dann wegen Enge der Straße einspurig daran vorbei und dann wieder zweispurig bis zur oberen Endenicher Straße verliefen.“