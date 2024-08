15 Jahre Nachbarschaftszentrum Brüser Berg Ehrenamt inspiriert Bonner dazu, einen Song zu schreiben

Mike Neußer ist auch so ein Junger mit seinen 32 Jahren. Anders als Mayer ist er ein Neuling im NBB, erst im April dieses Jahres hat er angefangen. Er ist berufstätig, so richtig viel Zeit kann er also nicht einbringen, aber er tut, was er kann. „Es erfordert sicherlich ein gutes Zeitmanagement“, so Neußer. „Mein Beruf als Paketzusteller ist zwar körperlich anstrengend, aber ich finde immer wieder Zeitfenster, in denen ich mich meinen ehrenamtlichen Tätigkeiten widmen kann.“