50 Jahre Brüser Berg Eigentlich ganz schön hier oben

Dezidiert fasst eine seit 35 Jahren auf dem Brüser Berg lebende Lehrerin, die namentlich nicht genannt werden möchte, ihre Eindrücke zusammen. „Wir haben uns hier immer sehr wohl gefühlt: Die Luft ist sehr gut und die Nähe zum Wald ist toll, weil wir einen Hund haben.“ Auch die Anbindung sei toll, nur die Menschen würden hier „immer spezieller“, sagt sie. Ihre Befürchtung sei, dass man immer mehr zu einem „zweiten Tannenbusch“ werde. Die Frage, ob sie da nicht einem Vorurteil aufsitze, beantwortet sie mit dem Beispiel, dass Schülerinnen und Schüler, wenn sie hörten, dass sie im Brüser Berg wohne, sagten: „Oh im Ghetto?“ So komme sie zu der Auffassung, dass der Ruf nicht so gut sei. „Der Brüser Berg kommt so ein bisschen in die Jahre“, so ihr Fazit. Alles werde ein wenig baufällig „und das Einkaufszentrum geht den Berg runter. Vieles ist dort fest in ausländischer Hand.“ Abends würde sie die Fußgängerzone meiden. „Die guten deutschen Regeln“, beginnt die Lehrerin, dass man ein bisschen aufeinander achtet, würden auf dem Brüser Berg langsam wegfallen. Doch letztlich sei alles nicht so schlimm, dass sie wegziehen würde. Und was wünscht sie sich für die Zukunft? „Ein bisschen mehr ‚Back to the Roots‘ (engl. „zurück zu den Ursprüngen“)“, sagt sie. „Ein bisschen mehr Miteinander. Von allem etwas weniger, aber dafür schön“, so ihr Appell.