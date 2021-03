Entwicklung des Bonner Grundstücksmarktes : Eigentumswohnungen werden insgesamt teurer

BONN Annette Lombard, Vorsitzende des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der Stadt Bonn, und Christof Linnemann, Sachgebietsleiter der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses haben den neuen Grundstücksmarktbericht vorgestellt: Grundsätzlich ist ein Rückgang der Verkaufszahlen erkennbar.

Die Preise für Eigentumswohnungen sind

in Bonn deutlich gestiegen

Niedrige Zinsen führen dazu, dass nur wenige

Immobilien auf dem Markt sind

Auch beim Bodenrichtwert – also der Quadratmeter Fläche eines Grundstücks mit dem definierten Grundstückszustand – gibt es neue Zahlen: So beträgt beispielsweise der Bodenrichtwert für Einfamilienhausgrundstücke in der Bonner Südstadt 1090 Euro pro Quadratmeter, im Duisdorfer Oberdorf 670 Euro je Quadratmeter, in der „Elsa-Brändström-Straße“ in Beuel-Süd 760 Euro/Quadratmeter und in Bad Godesberg „Am Stadtwald“ 830 Euro7Quadratmeter. Der höchste Bodenrichtwert liegt in der Nachtigallenstraße im südlichen Godesberg, sagt Christof Linnemann, Sachgebietsleiter der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses. Hier kommen 1120 Euro pro Quadratmeter auf ein 500 Quadratmeter großes Norm-Grundstück. „Die Preissteigerung reiht sich in die Entwicklung der vergangenen Jahre ein“, beobachtet Lombard. Schuld daran seien vor allem die niedrigen Zinsen, wodurch viele Immobilen im Bestand gehalten würden. „Naturgemäß sind dann nur wenige Immobilen auf dem Markt, die entsprechend hoch gehandelt werden.“