175 Jahre Haus Maria im Walde Ein guter und sicherer Ort für Kinder

Während die ersten Waisenkinder zunächst in unmittelbarer Nähe des Bonner Münsters und später in einem Gebäude in der Weststraße nahe der Bahntrasse betreut wurden, stand in den 1950er Jahren fest, dass ein Neubau errichtet werden muss. Mit Konrad Adenauer hatte die Einrichtung einen prominenten Fürsprecher. Er hat nicht nur mehrmals seinen Geburtstag mit den Kindern gefeiert, sondern er besuchte (so wie später Kiesinger und Brandt) das Haus immer wieder an Heiligabend. „Die Kinder müssen an die frische Luft und nicht an den Bahndamm“, kritisierte er den Standort an der Weststraße. Und sein Wort hatte Gewicht: 1958 wurde ein Bauplatz auf dem Venusberg gefunden, 1961 starteten die Arbeiten und im Oktober 1963 wurde das moderne Gebäude am Rande des Kottenforst schließlich eingeweiht.