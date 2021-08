Mehrere Generationen unter einem Bonner Dach : Ein Huus für alle

Lengsdorf In der neuen Mehrgenerationenwohnanlage Ville Huus in Lengsdorf wohnen Menschen mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen.

Fröhliches Kinderlachen ist an diesem warmen Sommerabend überall zu hören. Vom Balkon aus winken Bewohner Katja Dörner freundlich zu. „Hier scheint man sich ja wirklich wohlzufühlen“, reagiert die Oberbürgermeisterin und winkt lächelnd zurück. Besser hätte der Empfang nicht sein können. „Hier würde ich auch einziehen“, ergänzt sie und betrachtet den modernen Komplex an der Villemombler Straße in Lengsdorf. Noch sind außen einige Arbeiten zu erledigen. Doch schon jetzt ist deutlich zu sehen, wie sich die Anlage einmal präsentieren wird. „Eine wirklich ansprechende Gestaltung“, lobt Dörner.

Insgesamt investierte die Vebowag rund 25 Millionen Euro in die Mehrgenerationenwohnanlage. Entstanden sind auf einer Gesamtfläche von etwa 8400 Quadratmetern 119 öffentlich geförderte Wohnungen in unterschiedlicher Größe und Aufteilung. Alle sind barrierefrei erreichbar und verfügen über eine Terrasse oder einen Balkon. In der Tiefgarage ist Platz für 51 Fahrzeuge. Direkt vor der Tür gibt es eine Bushaltestelle. Duisdorf und die Bonner City sind so schnell zu erreichen.