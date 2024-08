Reime mit lokalem Bezug und Pointe Ein Krätzje zum Verkehr in Bonn

„Krätzjer“, Mehrzahl von „Krätzje“ – das ist vom Dorps bevorzugte Schreibweise unter den vielen, die es gibt. Also nicht Krätzche, Krätzge oder Krätzchen. So oder so, die Verse bestehen in der Regel aus drei Zeilen und einer verkürzten vierten, die eine Pointe transportiert. Ein leider völlig unrheinisches, aber allseits bekanntes Beispiel dafür sind ausgerechnet die Strophen des Kinderliedes „In der Weihnachtsbäckerei" von Rolf Zuckowski.