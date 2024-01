Ehrenamtlicher Richter Ein Spiegel der Gesellschaft und ihrer Konflikte

Die Arbeit als Schöffe und ehrenamtlicher Richter an Landgericht und Verwaltungsgericht unterscheide sich nur in den Sachverhalten. Am Landgericht begleite er Prozesse in der kleinen und großen Strafkammer, am Verwaltungsgericht gehe es viel um Streitigkeiten zwischen Bürgern und öffentlich-rechtlichen Organschaften, wie Ämter oder Behörden: „Es geht viel um Rechtsnormen, auch in Verbindung mit Datenschutz. Das, was in den Gerichten verhandelt wird, ist oftmals ein Spiegel der Gesellschaft und deren Konflikte. So gibt es einige, die durch die Rechtsbewegung in Deutschland ihre Verbindungen zu der Hitlerjugend artverwandten Vereinigungen nicht in ihrem Führungszeugnis stehen haben möchten“, sagt Schmitz-Krummacher.