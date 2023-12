Einbrüche in Bonn Einbrecher schlagen innerhalb weniger Stunden sechsmal zu

Gleich sechsmal haben Einbrecher am Wochenende in Lessenich zugeschlagen. Die Taten ereigneten sich innerhalb weniger Stunden am Samstag, wie die Bonner Polizei mitteilt. Die Täter brachen dabei in Häuser in der Wilhelm-Neuss-Straße, der Koernickestraße und Gielsdorfer Straße ein, die nur wenige Hundert Meter voneinander entfernt liegen. Die Einbrecher erbeuteten Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro.