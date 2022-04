Kommentar zur Belebung des Goldenen Stern in Duisdorf : Eine Chance für den großen Plan

Kommentar zur Belebung des Goldenen Stern in Duisdorf

Duisdorf Der Verein Hardtberg Kultur blickt weit in Zukunft. Wenn der Plan aufgeht, ist das ein großer Schritt für den Kulturstandort des Stadtbezirks. Daher sollte er jetzt zügig und vorbehaltlos auf Umsetzbarkeit geprüft werden.

Der Verein Hardtberg Kultur traut sich was. Auf die Idee muss man erst mal kommen. Chapeau allein dafür. Der Plan, Kulturzentrum und angrenzende Gaststätte unter einer Regie zu vereinen, kann dem Kulturstandort Hardtberg nur nützen. Denn im Vergleich zu den anderen Stadtbezirken sind die Angebote an einer Hand abzuzählen. Die Bürger werden es gern annehmen. Allerdings haben sie nicht zu entscheiden.

Richtig auch, dass der Verein in die Zukunft blickt, die positive Reputation für das bisher Erreichte sichern will. Knapp 15 Jahre war sich ein gutes Dutzend Ehrenamtlicher nie zu schade, jedes Wochenende Stühle fürs Konzert zu rücken und anschließend wieder aufzuräumen. Das Programm hat Format, die Konzerte sind hochklassig. Das alles passt unter das Motto: klein und fein.

Früher war das städtische Kulturzentrum an der Rochusstraße Tanzsaal der Gaststätte Zum Stern. Dann kamen und gingen die Wirte, jetzt steht sie seit anderthalb Jahren leer. Der Verein Hardtberg Kultur schlägt vor, die beiden Immobilien wieder unter eine Regie zu bringen.

Kulturstandort in Bonn

Allerdings ist der Plan nichts für Ungeduldige. Denn so schnell wird er nicht umsetzbar sein. Abgesehen von der grundsätzlichen Prüfung, ob er überhaupt so funktionieren kann. Verschiedene Akteure – Politik, Stadt, Eigentümer – müssen ins Boot geholt werden. Je eher auf dem Tisch liegt, welche Möglichkeiten bestehen, umso besser für die Sache. Daher sollte das Oberbedenkentragen hinter einer realistischen Einschätzung zurückstehen. Der Plan hat eine Chance verdient und braucht vereinte Kräfte, statt in der Hakelei des Klein-Klein wie eine Seifenblase zu platzen.