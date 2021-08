Anwohnerwunsch in Medinghoven : Eine Taube macht noch keine Plage

Medinghoven Anwohner fordern ein Taubenmanagement in Medinghoven, weil angeblich die Zahl der Vögel zugenommen hat. Zu sehen ist davon wenig.

Tauben gibt es überall, wo es Bäume gibt. Und das trifft auf Medinghoven am Rand des Kottenforsts zu. Anwohner haben nun eine starke Zunahme der Population der Stadttaube bei der Hardtberger CDU-Bezirksfraktion gemeldet, die daraufhin einen Antrag auf Taubenmanagement für den Stadtteil formuliert hat. Der steht Ende August in der Bezirksvertretung Hardtberg auf der Tagesordnung.

Bei einer Ortsbegehung seien Tauben in größerer Zahl in der Einfamilienhaussiedlung zwischen Briandstraße, Alter Römerweg und Henri-Spaak-Straße gesehen worden, grenzt Enno Schaumburg von der CDU Hardtberg das Problemgebiet ein. Es gebe allerdings wechselnde Hotspots. Ein Spaziergänger mit Hund dort bestätigt, dass sich die Tauben zuletzt in diesem Bereich vermehrt hätten und sich mit ihren Ausscheidungen nicht gerade bei den Bewohnern beliebt machten. „Vielleicht will jemand verhindern, dass die Tauben zur Plage werden. Verkehrt ist das ja nicht“, meint er zu dem Antrag.