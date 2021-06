Theateraufführung im Kottenforst : Einfach mal im Wald Klarinette spielen

Die Schauspieler regen in der Waldinszenierung „B free“ auch dazu an, einfach mal im Wald liegend Klarinette zu spielen. Foto: Stefan Knopp

Ippendorf Ein Plädoyer für Freiheit: Die Wiederaufnahme der ausverkauften Inszenierung „B free“ des Theaters Marabu und des Fringe-Ensembles im Kottenforst ist erneut ein Erfolg gewesen.

Mit der Inszenierung hatten das Theater Marabu und das Fringe-Ensemble zusammen mit Laien, Kindern, Musikern und Jagdhornbläsern schon im vergangenen Sommer Erfolg: Sie bedienten die Sehnsucht von Theaterliebhabern nach Aufführungen, die sie nicht nur an Computerbildschirmen verfolgen konnten – für viele kein echtes Theatererlebnis. „Endlich wieder Kultur“, sagte Helga Bauer und freute sich. Sie hatte das Glück, eine Karte zu erhalten. „Vor allem, ohne ein schlechtes Gefühl zu haben.“ Und im Lockdown traf es einen Nerv, denn man war in so vielen Freiheiten beschnitten.